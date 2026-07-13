Keban Kaymakamlığına atanan Onur görevine başladı

Elazığ'ın Keban ilçesine atanan Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, görevine başladı. Göreve başlamak için ilçeye gelen Onur, Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılandı. Kurum amirleriyle tanışma toplantısı yapan Onur, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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