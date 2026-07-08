Keban'da "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi düzenlendi. Keban Kaymakamlığı organizasyonuyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görevli personel tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda, eğitim programı düzenlendi. Programa, ilçedeki kurumlarda görev yapan yönetici ve personel katıldı.

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