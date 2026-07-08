Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Keban'da "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi

        Keban'da "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Keban'da "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi düzenlendi.


        Keban Kaymakamlığı organizasyonuyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görevli personel tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda, eğitim programı düzenlendi.

        Programa, ilçedeki kurumlarda görev yapan yönetici ve personel katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Formunu yakaladı
        Formunu yakaladı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede

        Benzer Haberler

        Kovancılarda baca yangını paniğe neden oldu
        Kovancılarda baca yangını paniğe neden oldu
        Elazığ'da kenelerle mücadele için doğaya keklik bırakıldı
        Elazığ'da kenelerle mücadele için doğaya keklik bırakıldı
        Elazığ'da arazi yangını
        Elazığ'da arazi yangını
        Elazığ'da dere yatağına düşen inek kepçeyle kurtarıldı
        Elazığ'da dere yatağına düşen inek kepçeyle kurtarıldı
        Elazığ'da uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı
        Elazığ'da uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı
        Elazığspor, Erhan Kartal ile anlaştı
        Elazığspor, Erhan Kartal ile anlaştı