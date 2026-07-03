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        Keban'da arpa ekili tarla yandı

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde arpa ekili tarla yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Keban'da arpa ekili tarla yandı

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde arpa ekili tarla yandı.

        Nimri köyünde arpa ekili tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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