Keban'da iki köyde içme suyu çalışması
Elazığ'ın Keban ilçesinde iki köyde içme suyu için çalışmalara başlandı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde iki köyde içme suyu için çalışmalara başlandı.
Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi tarafından Kurşunkaya köyünün içme suyu yapım işi ve KÖYDES programı kapsamında da Nimri köyünde içme suyu deposu inşaatlarına başlandı.
Her iki köyde vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
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