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        Keban'da iki köyde içme suyu çalışması

        Elazığ'ın Keban ilçesinde iki köyde içme suyu için çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Keban'da iki köyde içme suyu çalışması

        Elazığ'ın Keban ilçesinde iki köyde içme suyu için çalışmalara başlandı.


        Elazığ İl Özel İdaresi﻿ Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi tarafından Kurşunkaya köyünün içme suyu yapım işi ve KÖYDES programı kapsamında da Nimri köyünde içme suyu deposu inşaatlarına başlandı.


        Her iki köyde vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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