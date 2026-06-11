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        Keban'da iş yerlerinde denetim yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Keban'da iş yerlerinde denetim yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.


        Ticaret İl Müdürlüğü ve Keban Belediye ekiplerince iş yerlerinde ürünlerin etiket-kasa fiyatı uyumu kontrol edilirken, restoran ve kafe bölümünde ise menü fiyatları incelendi.

        Denetimlerde, fiyat etiketi yönetmeliğine uygun bulunmayan firmalara idari para cezası uygulandı.

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