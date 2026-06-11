Keban'da iş yerlerinde denetim yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ve Keban Belediye ekiplerince iş yerlerinde ürünlerin etiket-kasa fiyatı uyumu kontrol edilirken, restoran ve kafe bölümünde ise menü fiyatları incelendi. Denetimlerde, fiyat etiketi yönetmeliğine uygun bulunmayan firmalara idari para cezası uygulandı.

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