Keban'da kurban geleneği devam ettirildi
Elazığ'ın Keban ilçesinde, yıllardır sürdürülen kurban geleneği kapsamında kesilen kurbanlar pişirilerek misafirlere ikram edildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde, yıllardır sürdürülen kurban geleneği kapsamında kesilen kurbanlar pişirilerek misafirlere ikram edildi.
Nimri Yardımlaşma Derneğince, Nimri köyündeki Ağbaba ziyaret tepesinde düzenlenen etkinlik kapsamında 10 kurban kesildi.
Kesilen kurbanlar kazanlarda pişirilerek etkinliğe katılan 300 kişiye ikram edildi.
Etkinlikte konuşan Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, kurban geleneğinin bereketli olması dileğinde bulundu.
Etkinlik, Alevi-Bektaşi Dedesi İsmail Sarıaltun'un duasıyla sona erdi.
Etkinliğe, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.