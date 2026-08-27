Keban'da "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi

Programa Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin ve din görevlileri katıldı.

İlçe Müftülüğü tarafından Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.