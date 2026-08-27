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        Keban'da "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Keban'da "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans gerçekleştirildi.

        İlçe Müftülüğü tarafından Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

        Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Müftüsü Mecit Can konferans verdi, Keban İlçe Müftüsü Samet Çiçen konuşma yaptı.

        Programa Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin ve din görevlileri katıldı.

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