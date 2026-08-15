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        Keban'da yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Keban'da yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

        İlçe müftülüğünce Keban Yaşam Vadisi'nde düzenlenen piknik etkinliğinde çocuklar halat çekme, çuval ve kaşıkla yumurta taşıma yarışmalarına katıldı, voleybol oynadı.

        Çocuklara köfte ekmek ve dondurma ikramı yapıldı.

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