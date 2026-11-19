Kaza, Kovancılar ilçesi Palu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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