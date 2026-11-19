FıratDicle Havzası 10. Kadavra Diseksiyon Kursu, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ile FıratDicle Havzası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen FıratDicle Havzası 10. Kadavra Diseksiyon Kursu, Türkiye’nin alanında önde gelen akademisyenlerinin katkılarıyla gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Şinasi Yalçın Kadavra ve Diseksiyon Kurs Salonu’nda düzenlenen kursa, Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı katıldı. Alanında deneyimli akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerini paylaştığı kurs, hekimlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmasının yanı sıra uygulamalı eğitim açısından da önemli bir bilimsel organizasyon olarak öne çıktı.

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Kulak burun boğaz, baş ve boyun cerrahisi alanındaki güncel cerrahi yaklaşımların ele alındığı kursta, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra kadavra üzerinde uygulamalı eğitim imkânı sunuldu. Cerrahi anatomisinin daha yakından tanınması, ameliyat tekniklerinin geliştirilmesi ve mesleki deneyimlerin artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, akademisyenler bilgi ve tecrübelerini katılımcı hekimlerle paylaştı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdulvahap Akyiğit’in başkanlığında gerçekleştirilen kurs, bilimsel içeriği ve uygulamalı eğitimleriyle katılımcılara önemli kazanımlar sağladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen hekimlerin bir araya geldiği organizasyon, mesleki bilgi paylaşımının ve akademik iş birliğinin geliştirilmesine de katkıda bulundu.

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Bilimsel ve sosyal açıdan başarıyla tamamlanan FıratDicle Havzası 10. Kadavra Diseksiyon Kursu’nun sonunda, eğitime katkı sunan alanında uzman akademisyenlere ve kursa katılan hekimlere sertifikaları takdim edildi.