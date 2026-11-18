Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 13. Resim Yarışması sergisi Elazığ'da açılırken, Sıfır Atık ilhamıyla atık nallardan üretilen enstrümanlarla sahne alan Nala Senfoni Orkestrası davetlilerden büyük beğeni topladı.

TJK tarafından "Gazi Koşusu'nun 100. Yılı, At, At Sevgisi ve At Yarışı" temasıyla düzenlenen 13. Resim Yarışması'nın Elazığ sergisi, protokol üyeleri ve sanatseverlerin katılımıyla açıldı. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına, Elazığ Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Elazığ Barosu Başkanı Av. Gökhan Kadıyoran, kurum müdürleri, Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler, atın estetik güzelliğini, zarafetini ve insanlık tarihindeki yerini tuvallere yansıtan birbirinden özel eserleri yakından inceledi. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nden ilham alınarak Elazığ Hipodrom Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan Nala Senfoni Orkestrası da bir dinleti sundu. "At Nalından Umuda" projesi çerçevesinde atık at nalları ve çeşitli hurda malzemelerin geri dönüştürülmesiyle üretilen enstrümanların yanı sıra klasik müzik enstrümanlarıyla da sahne alan konservatuvar öğrencileri, katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı. Hem çevre ve geri dönüşüm bilincini destekleyen hem de sanatı sürdürülebilirlikle buluşturan Nala Senfoni'nin performansı, protokol üyeleri ve davetlilerden büyük beğeni topladı.

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Her iki yılda bir düzenlenen geleneksel resim sergisinin 13'üncüsünün gerçekleştirildiğini, yaklaşık 610 eser arasından seçilen 39 eserin Elazığ'daki sanatseverlerle buluşturulduğunu belirten Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, "Bugün burada, her iki yılda bir düzenlediğimiz geleneksel resim sergimizin 13'üncüsünü sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 610 eser arasından seçilen 39 eserimiz Elazığ'daki sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünün bizim için çok özel bir yanı daha var. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ülke çapında ve hatta dünyaya örnek olacak şekilde başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak amacıyla, ‘Nala Senfoni Orkestramızı’ hayata geçirdik. Bugün Fırat Üniversitesi'nin güzide konservatuvar öğrencileriyle birlikte harika bir müzik dinletisi gerçekleştirdik. Buradaki temel amacımız; bir taraftan çevre bilincini, diğer taraftan da sanat bilincini topluma aşılamaktır. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık hareketinin, güzel bir sanat projesine dönüşmesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans öğrencisi Hatice Merve Akgün, "Öncelikle Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık hareketinin böyle harika bir sanat projesine dönüşmesi bizim için çok kıymetli. Bizler Fırat Üniversitesi konservatuvar öğrencileri olarak, musikimizi ülkemize ve dünyaya duyurmak için çalışmalar yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Elazığ musikisi tarihi ve kültürel açıdan çok önemli bir yere sahip. Bugün Elazığ Hipodrom Müdürlüğü'nün katkılarıyla, tamamen geri dönüşüm malzemelerinden oluşan Nala Senfoni Orkestrası ile birlikte burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Burada amacımız; bir yandan Harput musikimizin eşsiz ezgilerini yaşatıp tanıtırken, diğer yandan çevre duyarlılığını ve geri dönüşüm bilincini gelecek nesillere aktarmaktır" şeklinde konuştu.

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Sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.