Elazığ'da panelvanın otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da panelvanın otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 18.11.2026 - 17:21 Güncelleme:
Elazığ'da panelvanın otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hazardağlı Kavşağı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ADH 500 plakalı panelvan, 47 PH 010 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı bir süre aksadı.
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