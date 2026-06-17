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        Otostop yaparak Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Elazığ'da vatandaşlarla buluştu

        Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezen Ayaz Salih Koç, 74'üncü şehir olarak geldiği Elazığ'da vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Otostop yaparak Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Elazığ'da vatandaşlarla buluştu

        Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezen Ayaz Salih Koç, 74'üncü şehir olarak geldiği Elazığ'da vatandaşlarla bir araya geldi.

        Memleketi İzmir'de mankenlik yapan 27 yaşındaki Koç, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye giderek yaptığı etkinliklerle çocukların afetin izlerini unutmalarına destek oldu.

        İlerleyen süreçte kostümüyle ülke turuna çıkan Koç, Türkiye seyahatinin 74'üncü durağı Elazığ'a geldi.

        Kostümüyle Gazi Caddesi, Köfteciler Sokağı, Kapalı Çarşı ve tarihi Harput Mahallesi'ni gezen Koç, Elazığ Belediyesi Kültür Park'ta çocuklarla oyunlar oynayarak onların yüzünü güldürdü.

        - "İnsanları mutlu etmeye, gittiğim yerlerde hikayeler yazmaya devam ediyorum"

        Koç, AA muhabirine, 30 Ekim 2020'de İzmir depremini yaşayan biri olarak asrın felaketinde çocukların yaralarını sarmak için çıktığı bu yolda 4 yıldır otostop yaparak ülkeyi gezdiğini belirtti.

        Gittiği her yerde sadece çocukların değil tüm vatandaşların ilgisiyle karşılaştığını ifade eden Koç, şöyle konuştu:

        "Örümcek Adam kostümü alıp deprem bölgelerine gittim. Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay. Nerede annesini ya da babasını kaybeden çocuklar varsa, onlara moral vermeye çalıştım. Orada yaşadıklarım beni etkiledi, daha sonra Türkiye'deki tüm çocukların yüzünde tebessüm bırakacağım, Türkiye'nin her yerini gezeceğim, şehirleri, ilçeleri, köyleri ziyaret edeceğim dedim ve Türkiye'yi gezen Örümcek Adam oldum. Tarihi yerleri, yöresel lezzetleri tanıtıyorum, esnafı ziyaret ediyorum, çocuklarla buluşuyorum, insanları mutlu etmeye, gittiğim yerlerde hikayeler yazmaya devam ediyorum."

        Koç, gezileri sırasında zaman zaman hayırseverlerin kendisine gönderdiği oyuncak ve giysi gibi yardımları da özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocuklara ulaştırdığını dile getirdi.

        Ortaokul öğrencisi Yunus Emre Ayılan ise Elazığ'da Örümcek Adam'ı gördüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Örümcek Adam'ı hep filmlerde görüyordum. Onunla vakit geçirmek çok iyiydi, çok mutlu oldum." diye konuştu.

        Fatih Emir Bozkurt da Örümcek Adam'ın en sevdiği film kahramanı olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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