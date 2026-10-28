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        Palu'da yağışlarla Teke deresi coştu

        Elazığ'da etkili olan yağışlarla birlikte Teke deresi coşarken bazı kamelyalar sürüklendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Palu'da yağışlarla Teke deresi coştu

        Elazığ'da etkili olan yağışlarla birlikte Teke deresi coşarken bazı kamelyalar sürüklendi.

        Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor. Palu ilçesinde yağışların ardından Teke deresinde su seviyesi hızla yükseldi. Derenin coşmasıyla hem kıyıya hem de yaz aylarında serinlemek amacıyla derenin içerisine konulan bazı bank ve kamelyalar sürüklendi.

        Vatandaşlar, piknik sezonunun sona ermesiyle birlikte hem kıyıdaki hem de suyun içine yerleştirilen bankların zamanında kaldırılması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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