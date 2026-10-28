Palu'da yağışlarla Teke deresi coştu
Elazığ'da etkili olan yağışlarla birlikte Teke deresi coşarken bazı kamelyalar sürüklendi.
Elazığ'da etkili olan yağışlarla birlikte Teke deresi coşarken bazı kamelyalar sürüklendi.
Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor. Palu ilçesinde yağışların ardından Teke deresinde su seviyesi hızla yükseldi. Derenin coşmasıyla hem kıyıya hem de yaz aylarında serinlemek amacıyla derenin içerisine konulan bazı bank ve kamelyalar sürüklendi.
Vatandaşlar, piknik sezonunun sona ermesiyle birlikte hem kıyıdaki hem de suyun içine yerleştirilen bankların zamanında kaldırılması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.
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