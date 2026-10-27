Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Giriş: 27.10.2026 - 19:40 Güncelleme:
Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Sarıbük köyü yolunda, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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