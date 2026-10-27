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        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: Elazığspor: 0 - Erciyes 38: 2

        Ziraat Türkiye Kupası: Elazığspor: 0 - Erciyes 38: 2

        Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Elazığspor, evinde Erciyes 38'e 20 yenildi. Bu sonuçla Erciyes 38 bir üst tura yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Ziraat Türkiye Kupası: Elazığspor: 0 - Erciyes 38: 2

        Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Elazığspor, evinde Erciyes 38’e 20 yenildi. Bu sonuçla Erciyes 38 bir üst tura yükseldi.

        Stat: Elazığ Atatürk

        Hakemler: Talha Öztürk, Erdinç Tufan, Yusuf Ökmen

        Elazığspor: Atakan Nuri Ordu, Barış Ekincier, Ali Altınöz, Serhat Genç (Yiğit Ekrem dk. 60), Bünyamin Güler (Özkan dk. 46), İsmail Esat Buğa (Muhammet Sefa dk. 90), Alp Ada Abay, Mustafa Emir Akyıldız, Ali Yeşilyurt, Muhammet Berat Sağlam (Eymen dk. 90), Muhammed Demirci

        Erciyes 38: Kerem Yandal, Hakan Eren Atabey, Caner Kaban (Güney dk. 81), Mehmet Tosun, Seyit Ali Kahya (Fatih dk. 65), Burak Efe Arslan (Utkan dk. 78), İlkay İşler (Osman dk. 65), Batuhan Özgan, Ensar Bilir, Berke Özçelik (Çağrı Yağız dk. 46), Ali Kılın

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        Goller: Çağrı Yağız (dk. 74 ve 90) (Erciyes 38)

        Sarı Kartlar: Mustafa Emir, Ali, Serhat (Elazığspor), Ensar (Erciyes 38)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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