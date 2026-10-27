Elazığ'da öğrenciler balıkları yakından tanıdı

Elazığ'da balık müzesi ve akvaryum ünitesini gezen ilkokul öğrencileri, balıkları yakından tanıma fırsatı buldu.

Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bulunan Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, sucul canlıları yakından tanıma fırsatı buldu. Balık Müzesi'nde sergilenen farklı balık türlerini inceleyen öğrenciler, akvaryum ünitesinde bulunan balıkları da gözlemleyerek su canlılarının özellikleri hakkında bilgi edindi. Öğrencilerin su ürünleri ve sucul ekosistemler konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmayı amaçlayan ziyaret, eğitici ve keyifli anlara sahne oldu.

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Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri kurumda ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek su ürünleri konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.