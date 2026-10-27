Elazığ Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Elazığ Belediyesi şehir içi toplu taşıma kalitesini güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla araç filosunu 9 yeni otobüsle güçlendirdi.

Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, toplu taşıma hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda toplu taşıma araç filosu 7 adet 12 metrelik standart otobüs ve 2 adet 18 metrelik yüksek yolcu kapasiteli körüklü otobüsle güçlendirildi. Yeni alınan araçlar, yolcu sirkülasyonunun yüksek olduğu güzergâhlarda devreye alındı. Engelli erişimine de uygun olan otobüslerle, otobüs sefer sıklıklarının artırılması ve toplu taşımadaki memnuniyet oranının üst seviyelere çıkarılması hedefleniyor.

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Otobüslerin hizmete sunulmasına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinçci, alınan 9 adet yeni otobüsün hizmete sunulduğunu ifade ederek yeni alınan otobüslerle şehir içi ulaşımda kaliteyi artırmayı hedeflediklerini kaydetti.