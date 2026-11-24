Karayolları ekipleri, yolda ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. İş makineleri yolda kalan araçları kurtararak yola devam etmelerini sağladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Erzincan’ın da bulunduğu çok sayıda kenti yağmur ve kar yağışı konusunda uyardı. Uyarının yapıldığı Erzincan’da yağış kent merkezinde yağmur şeklinde gerçekleşirken, yüksek kesimlere kar yağdı. Kar yağışı Erzincan-Sivas karayolundaki 2190 rakımlı Kızıldağ geçidinde sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı sebebiyle geçidin Erzincan rampasında ulaşım aksadı. Bir sürücü sanal medya hesabından paylaştığı görüntülerle özellikle ağır tonajlı araç kullananları uyardı.

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