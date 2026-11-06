EBYÜ Hukuk Fakültesinde dekanlık görevinde devir teslim

Törende konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, görev süresi boyunca Hukuk Fakültesine sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı Döner'e teşekkür ederek, dekanlık görevini devralan Baygın'a yeni görevinde başarılar diledi.

Fakültede düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken katıldı.

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