EBYÜ Hukuk Fakültesinde dekanlık görevinde devir teslim
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Hukuk Fakültesi Dekanlığında görev değişimi dolayısıyla devir teslim töreni düzenlendi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Hukuk Fakültesi Dekanlığında görev değişimi dolayısıyla devir teslim töreni düzenlendi.
Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ayhan Döner, görevini Prof. Dr. Cem Baygın'a devretti.
Fakültede düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken katıldı.
Törende konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, görev süresi boyunca Hukuk Fakültesine sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı Döner'e teşekkür ederek, dekanlık görevini devralan Baygın'a yeni görevinde başarılar diledi.
Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından devir teslim töreni sona erdi.
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