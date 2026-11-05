Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincanspor'un geleceği değerlendirildi

        Erzincanspor'un geleceği değerlendirildi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Erzincanspor'un mevcut durumu ve gelecek hedeflerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 21:32 Güncelleme:
        Erzincanspor'un geleceği değerlendirildi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Erzincanspor'un mevcut durumu ve gelecek hedeflerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda Erzincanspor'un mevcut durumu, hedefleri ve geleceğe yönelik çalışmaları ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Erzincanspor'un genel durumunun iyi olduğunu belirten Vali Aydoğdu, kentin tüm kesimlerinin takıma sahip çıkmasının ve destek vermesinin önemini vurguladı.

        Takımın en büyük gücünün taraftarı olduğunu ifade eden Aydoğdu, Erzincanlıları tribünleri doldurarak şehrin takımına destek olmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        Erzincanspor Store'da buluştular
        Erzincanspor Store'da buluştular
        Erzincan TSO Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı
        Erzincan TSO Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı
        Erzincan TSO Meclis Başkanlığına Mehmet Ali Aksu seçildi
        Erzincan TSO Meclis Başkanlığına Mehmet Ali Aksu seçildi
        Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, Erzincan'da üniversite öğrencileriyle...
        Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, Erzincan'da üniversite öğrencileriyle...
        Türk bilim insanı Kırlıkovalı, Erzincan'da öğrencilerle buluştu
        Türk bilim insanı Kırlıkovalı, Erzincan'da öğrencilerle buluştu
        Erzincan-Çayırlı kara yolu kar yağışıyla beyaza büründü
        Erzincan-Çayırlı kara yolu kar yağışıyla beyaza büründü