Erzincanspor Store'da buluştular

Ziyaret sırasında Erzincanspor'un kentin ortak değeri olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu, takıma ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar diledi.

Mağazada Erzincanspor'a ait forma, atkı, yağmurluk ve çeşitli taraftar ürünlerini inceleyen Aydoğdu ve Aksun, alışveriş yaparak takıma destek verdi.

13 Şubat Şehir Stadyumu altında bulunan mağazayı ziyaret eden Aydoğdu ve Aksun'a, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür eşlik etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile birlikte Erzincanspor Store 24 satış mağazasını ziyaret etti.

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