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        Türk bilim insanı Kırlıkovalı, Erzincan'da öğrencilerle buluştu

        Polimer bilimi ve havacılık teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Türk bilim insanı Kırlıkovalı, Erzincan'da öğrencilerle buluştu

        Polimer bilimi ve havacılık teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversitenin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "F35 ve B2'nin Görünmezliğinin Ardındaki Türk Bilim İnsanı Ergün Kırlıkovalı" başlığıyla gerçekleştirilen konferansta Kırlıkovalı, bilimsel çalışmaları ve mesleki deneyimlerini anlattı.

        Konferans öncesinde Kırlıkovalı ve eşi Juliana Kırlıkovalı, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı makamında ziyaret etti.

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        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Rektör Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Programın açılışında konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, uluslararası alanda bilimsel çalışmalarıyla başarı elde eden Kırlıkovalı'yı üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Üniversitenin "Anadolu'da bir dünya üniversitesi" vizyonuna değinen Kuyrukluyıldız, farklı coğrafyalarda elde edilen bilimsel birikimin öğrencilerle buluşturulmasının önemine işaret etti.

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        Öğrencilere bilimsel merak, araştırma azmi ve cesaretin önemini anlatan Kuyrukluyıldız, Kırlıkovalı'nın gençler için önemli bir ilham kaynağı olduğunu ifade ederek, "Artık sizin Erzincan'da bir eviniz, üniversitemizde büyük bir aileniz var." dedi.

        Daha sonra söz alan Ergün Kırlıkovalı, havacılık ve savunma sanayisinde kullanılan ileri polimer teknolojileri hakkında bilgi verdi.

        F35 ve B2 uçaklarının radar görünürlüğünü azaltmaya yönelik teknolojiler üzerinden malzeme biliminin modern havacılıktaki önemini anlatan Kırlıkovalı, bilimsel araştırmaların yenilikçi teknolojilere dönüşme sürecine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

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        Araştırma, yenilikçi düşünce ve girişimciliğin teknolojik gelişmelerdeki rolüne değinen Kırlıkovalı, konferansın ardından öğrenciler ve akademisyenlerin sorularını yanıtladı.

        Üniversitenin Yapay Zekâ Kulübü ve Türk Halk Bilimi Kulübünün katkılarıyla düzenlenen programda, Rektör Kuyrukluyıldız tarafından Ergün Kırlıkovalı ve eşi Juliana Kırlıkovalı'ya plaket verildi.

        Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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