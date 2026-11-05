Erzincan'da sağlık tesislerindeki deprem güçlendirme çalışmaları incelendi
Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentte devam eden sağlık tesislerinin deprem güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.
Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentte devam eden sağlık tesislerinin deprem güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.
Tekin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Kösetürk, başkan yardımcıları, yöneticiler ve ilgili birim sorumlularıyla Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası olarak planlanan sağlık tesisini ziyaret etti.
Çalışmaları inceleyen Tekin, yetkililerden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.
Deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla sağlık tesislerinin güvenli ve etkin şekilde vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.