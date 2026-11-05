Erzincan TSO Meclis Başkanlığına Mehmet Ali Aksu seçildi

Toplantıda ayrıca meclis üyelerinin huzur hakkı ücretlerinden feragat ettiği bildirildi.

Seçimlerin ardından toplantıda ekim ayına ait mizan cetveli incelenerek diğer gündem maddeleri de görüşülüp karara bağlandı.

Hesap İnceleme Komisyonu üyeliklerine de Vedat Akpınar, Mücahit Şenocak ve Erdem Bal getirildi.

Toplantıda yapılan seçimler sonucunda Meclis Başkanlığına Mehmet Ali Aksu getirilirken, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Özay Demir ve Ali Rıza Evirgen, kâtip üyeliğe ise Adem Narçin seçildi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yeni dönemdeki ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan seçimde Meclis Başkanlığına Mehmet Ali Aksu seçildi.

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