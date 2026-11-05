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        Erzincan TSO Meclis Başkanlığına Mehmet Ali Aksu seçildi

        Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yeni dönemdeki ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan seçimde Meclis Başkanlığına Mehmet Ali Aksu seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 21:22 Güncelleme:
        Erzincan TSO Meclis Başkanlığına Mehmet Ali Aksu seçildi

        Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yeni dönemdeki ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan seçimde Meclis Başkanlığına Mehmet Ali Aksu seçildi.

        Erzincan TSO Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, mevzuat gereği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlık etti.

        Toplantıda yapılan seçimler sonucunda Meclis Başkanlığına Mehmet Ali Aksu getirilirken, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Özay Demir ve Ali Rıza Evirgen, kâtip üyeliğe ise Adem Narçin seçildi.

        Hesap İnceleme Komisyonu üyeliklerine de Vedat Akpınar, Mücahit Şenocak ve Erdem Bal getirildi.

        Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Aksu'yu tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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        Seçimlerin ardından toplantıda ekim ayına ait mizan cetveli incelenerek diğer gündem maddeleri de görüşülüp karara bağlandı.

        Toplantıda ayrıca meclis üyelerinin huzur hakkı ücretlerinden feragat ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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