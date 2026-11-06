Üzümlü MYO'da müdürlük görevi Doç. Dr. Pir'e devredildi
Erzincan'da bulunan Üniversiteye bağlı Üzümlü Meslek Yüksekokulunda (MYO) müdürlük görevinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Erzincan'da bulunan Üniversiteye bağlı Üzümlü Meslek Yüksekokulunda (MYO) müdürlük görevinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Üzümlü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Cem Şems Tümer, görevini Doç. Dr. Esra Özkan Pir'e devretti.
Meslek yüksekokulunda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken katıldı.
Törende konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, görev süresi boyunca meslek yüksekokuluna sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı Tümer'e teşekkür ederek, müdürlük görevini devralan Özkan Pir'e yeni görevinde başarılar diledi.
Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından tören sona erdi.
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