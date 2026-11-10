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        Ergan Dağı'nda kar güzelliği

        Erzincan'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi, yeni kayak sezonu öncesinde havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 07:51 Güncelleme:
        Ergan Dağı'nda kar güzelliği

        Erzincan'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi, yeni kayak sezonu öncesinde havadan görüntülendi.

        Önceki gün etkili olan kar yağışının ardından bölgede hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

        Kar örtüsüyle kaplanan Ergan Dağı'nda bulunan Ardıçlı Gölü ve çevresi, beyaz örtüyle güzel görüntüler oluşturdu. Merkezdeki kar manzarası drone ile görüntülendi.

        Erzincan'ın önemli turizm destinasyonlarından Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi, 20262027 kış sezonuna yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

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        Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan merkez, modern tesisleri, uzun kayak pistleri ve dört mevsim turizm imkanlarıyla dikkati çekiyor.

        Zirvesi 3 bin 258 metre yüksekliğe ulaşan, yaklaşık 1300 metrelik kot farkına sahip merkezde, toplam uzunluğu 30 kilometreyi aşan kayak pistleri bulunuyor.

        Ergan Dağı, pist uzunluğu ve farklı zorluk seviyelerindeki parkurlarıyla profesyonel kayakçılar başta olmak üzere kış sporları tutkunlarına hizmet vermeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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