Ergan Dağı'nda kar güzelliği

Ergan Dağı, pist uzunluğu ve farklı zorluk seviyelerindeki parkurlarıyla profesyonel kayakçılar başta olmak üzere kış sporları tutkunlarına hizmet vermeyi hedefliyor.

Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan merkez, modern tesisleri, uzun kayak pistleri ve dört mevsim turizm imkanlarıyla dikkati çekiyor.

Kar örtüsüyle kaplanan Ergan Dağı'nda bulunan Ardıçlı Gölü ve çevresi, beyaz örtüyle güzel görüntüler oluşturdu. Merkezdeki kar manzarası drone ile görüntülendi.

Önceki gün etkili olan kar yağışının ardından bölgede hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Erzincan'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi, yeni kayak sezonu öncesinde havadan görüntülendi.

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