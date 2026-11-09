Erzincan'da tarımsal yatırımlara 169,6 milyon liralık hibe

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında, Erzincan'da onaylanan 38 projeye toplam 169 milyon 633 bin 109 lira hibe desteği verilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde tarımsal üretim ve kırsal ekonominin güçlendirilmesi, modern tarım tekniklerinin ve yatırımların yaygınlaştırılması amacıyla kapsamlı bir destek paketinin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, desteklerin "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar" ile "Tasarruflu Sulama Sistemleri" olmak üzere iki ana başlık altında üreticilere sunulduğu ifade edildi.

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⁃ 71 projeden 22'si hibe almaya hak kazandı

Program kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar başlığı altında Erzincan'dan Bakanlığa sunulan 71 projenin titizlikle incelendiği aktarılan açıklamada, değerlendirmeler sonucunda 22 projenin hibe desteği almaya hak kazandığı kaydedildi.

Söz konusu 22 ekonomik yatırım projesine toplam 160 milyon 550 bin 99 lira hibe tahsis edildiği, destek almaya hak kazanan yatırımcılarla Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker arasında hibe sözleşmeleri imzalanarak uygulama sürecinin başlatıldığı bildirildi.

- Tasarruflu sulama sistemlerine 9 milyon liralık kaynak

Açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı çerçevesinde modern ve tasarruflu sulama sistemlerine yönelik hazırlanan 16 projenin tamamının onaylandığı ve bu projelere toplam 9 milyon 83 bin 10 lira hibe ayrıldığı vurgulandı.

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Küresel iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı tarımsal üretimde su kaynaklarının verimli kullanılmasının hayati önem taşıdığına dikkati çekilen açıklamada, kurulacak modern sulama altyapısı sayesinde hem su tasarrufunun artırılmasının hem de üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiği aktarıldı.

- Seradan hayvancılığa geniş yatırım yelpazesi

Sağlanan toplam 169,6 milyon liralık kaynağın kentte geniş bir üretim yelpazesini harekete geçireceği belirtilen açıklamada, yatırımların modern sera kurulumları, büyükbaş süt ve besi hayvancılığı, küçükbaş besi işletmeleri, süt toplama merkezleri ile modern arıcılık faaliyetlerini kapsadığı bilgisine yer verildi.

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Açıklamada ayrıca, hibe programıyla Erzincan'da tarımsal üretim kapasitesinin artırılmasının, tarıma dayalı sanayi işletmelerinin modernize edilmesinin ve kırsal istihdamın güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.