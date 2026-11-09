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        Geleceğin diş hekimleri çocukların sağlığı için ilkokulları geziyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, okulları ziyaret ederek yürüttükleri sosyal sorumluluk projesiyle çocuklara ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Geleceğin diş hekimleri çocukların sağlığı için ilkokulları geziyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, okulları ziyaret ederek yürüttükleri sosyal sorumluluk projesiyle çocuklara ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmayı hedefliyor.

        Genç Diş Hekimleri Derneği bünyesinde bir araya gelen öğrenciler, ilk olarak Yalnızbağ İbni Sina İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini anlattı.

        Doğru diş fırçalama teknikleri ve ağız bakımına ilişkin eğitim veren öğrenciler, çocukların ağız ve diş sağlığı kontrollerini de gerçekleştirdi.

        Etkinlikte öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edilirken palyaço gösterileri ve çeşitli etkinliklerle çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

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        Projenin ilk etkinliğini gerçekleştirdikleri okulda çocuklara hem sağlık konusunda farkındalık oluşturan hem de küçük yaşta doğru bakım alışkanlıklarının kazandırılmasına katkıda bulunan öğrenciler, çalışmayı bütün okullara yaymayı hedefliyor.

        - "Bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz"

        Genç Diş Hekimleri Derneği Üniversite Temsilcisi Muhammed Avcı, AA muhabirine, çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verdiklerini söyledi.

        Çocuklara güzel bir gün yaşatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirten Avcı, şunları kaydetti:

        "Dernek olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz. Bu güzel etkinliklere de destek olmak ve bizimle birlikte iyiliği büyütmek isteyen herkesi aramıza görmekten mutluluk duyarız. Bugün sadece eğitim vermedik. Çocuklarımıza diş fırçası, diş macunu gibi hediyeler verdik. Palyaçolarla mutlu etmeye, eğlendirmeye çalıştık. Onlarla bu vesileyle keyifli bir gün geçirdik."

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        Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Endodonti Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Şeyma Eda Sağlam Akın ise ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemini anlatarak doğru diş fırçalama alışkanlığını kazanmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Fakültenin 2. sınıf öğrencilerinden Mert Ali Kop da eğitimin yanı sıra çocuklarla eğlendiklerini ifade ederek, "Amacımız çocuklara küçük yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmak ve sağlıklı gülüşlere katkıda bulunmak. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizler için çok değerli. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimizin imkanlarımız doğrultusunda devamı gelecek." dedi.

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        Zişan Zehra Narmanlı ise amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen farkındalık etkinliklerini sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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