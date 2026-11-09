Erzincan'da geçitler kara teslim oldu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde ağır tonajlı araçlar yolda beklemek zorunda kaldı.

Erzincan’da kasım ayının ilk günlerinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Kent merkezinde yağmur ve soğuk hava etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

ErzincanSivas kara yolundaki Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi ile ErzincanGümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici, kayma riski nedeniyle Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi mevkilerinde yol kenarında bekledi.

REKLAM

Karayolları ve polis ekipleri, ulaşımda aksamalara neden olan ağır tonajlı araçları iş makinelerinin yardımıyla kurtardı. Karayolları ekipleri güzergâhlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması da yaparak yolları ulaşıma açık tutmaya çalıştı.

Meteoroloji’den zirai don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum’un kuzey kesimleri ile Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

REKLAM

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgârın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Meteoroloji, Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğini belirterek, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Bölge genelinde beklenen buzlanma ve don olayına karşı da vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan, gece en düşük hava sıcaklığı Ergan Dağı’nda eksi 10 derece olarak ölçüldü.