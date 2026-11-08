Erzincan'da oto tamir atölyesi sahibi iş yerinde ölü bulundu
Erzincan'da oto tamir atölyesi işleten kişi, iş yerinde ölü bulundu.
Erzincan'da oto tamir atölyesi işleten kişi, iş yerinde ölü bulundu.
Dede Korkut Caddesi üzerindeki bir oto tamir atölyesinin sahibi M.K. (45), iş yerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde çalışma yürüttü.
M.K'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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