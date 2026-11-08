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        Erzincan'da oto tamir atölyesi sahibi iş yerinde ölü bulundu

        Erzincan'da oto tamir atölyesi işleten kişi, iş yerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Erzincan'da oto tamir atölyesi sahibi iş yerinde ölü bulundu

        Erzincan'da oto tamir atölyesi işleten kişi, iş yerinde ölü bulundu.

        Dede Korkut Caddesi üzerindeki bir oto tamir atölyesinin sahibi M.K. (45), iş yerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde çalışma yürüttü.

        M.K'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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