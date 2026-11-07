Erzincan'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı
Erzincan'da polis ekipleri, kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.
Erzincan'da polis ekipleri, kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince AVM, Dörtyol Meydanı ve Millet Bahçesi'nde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında kadınlara KADES uygulamasının amacı ve kullanımına ilişkin bilgi verilerek broşür dağıtıldı.
Faaliyetle kadınların şiddete karşı korunması, acil durumlarda güvenlik birimlerine hızlı ulaşabilmesi ve uygulamanın bilinirliğinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.
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