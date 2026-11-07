Otlukbeli'nde öğrencilere organik tarım eğitimi verildi

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, Zafer İlkokulu ve Fatih Ortaokulunda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere organik tarım hakkında bilgi verildi.

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