Erzincan'da üniversite ve lise öğrencileri "Çağrı" filmini izledi

Gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemini vurgulayan Yazıcı, bu tür etkinliklerin öğrencilerin siyer bilincinin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Programa İl Müftüsü Selim Yazıcı, müftü yardımcıları Semiha Keleş, Medet Şahin ve Rahmi Elen, vaizler, manevi danışmanlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı adına projeyi takip eden eğitim uzmanları Fatih Bülbül ve Mahmud Kellerbağı katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca desteklenmek üzere seçilen proje kapsamında, Hz. Muhammed'in hayatını, İslamiyet'in doğuşunu ve İslam'ın evrensel mesajını konu alan film, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda öğrencilerin katılımıyla gösterildi.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından yürütülen Siyervizyon Projesi kapsamında üniversite ve lise öğrencilerine yönelik "Çağrı" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

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