Erzincan Belediyesinde lösemili çocuklar ve aileleri ağırlandı
Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Lösemili Çocuklar Vakfı temsilcileri ile çocukları ve ailelerini belediyede ağırladı.
Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Lösemili Çocuklar Vakfı temsilcileri ile çocukları ve ailelerini belediyede ağırladı.
Ziyarete Erzincan İl Sorumlusu Ersin Erdoğan, Halkla İlişkiler Sorumlusu Cansel Irmak, tedavi sürecini tamamlayarak sağlığına kavuşan çocuklar ve aileleri katıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Özger, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.
Özger, çocuklara şifa, ailelerine ise sağlıklı ve mutlu günler temennisinde bulundu.
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