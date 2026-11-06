Erzincan Belediyesinde lösemili çocuklar ve aileleri ağırlandı

Özger, çocuklara şifa, ailelerine ise sağlıklı ve mutlu günler temennisinde bulundu.

Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Lösemili Çocuklar Vakfı temsilcileri ile çocukları ve ailelerini belediyede ağırladı.

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