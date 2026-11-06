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        Erzincan Belediyesinde lösemili çocuklar ve aileleri ağırlandı

        Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Lösemili Çocuklar Vakfı temsilcileri ile çocukları ve ailelerini belediyede ağırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Erzincan Belediyesinde lösemili çocuklar ve aileleri ağırlandı

        Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Lösemili Çocuklar Vakfı temsilcileri ile çocukları ve ailelerini belediyede ağırladı.

        Ziyarete Erzincan İl Sorumlusu Ersin Erdoğan, Halkla İlişkiler Sorumlusu Cansel Irmak, tedavi sürecini tamamlayarak sağlığına kavuşan çocuklar ve aileleri katıldı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Özger, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

        Özger, çocuklara şifa, ailelerine ise sağlıklı ve mutlu günler temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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