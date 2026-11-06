Başhekim Taş, Başbağlar Yerleşkesindeki sağlık hizmetlerini inceledi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başbağlar Yerleşkesinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başbağlar Yerleşkesinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.
Ziyaret kapsamında yerleşkedeki birimleri gezen Taş, sağlık hizmetlerinin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Taş, hizmet süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarette, yerleşkede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ele alınarak hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.
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