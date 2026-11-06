Erzincan'da boğazına simit kaçan tır şoförünü güvenlik görevlileri kurtardı
Erzincan'da boğazına simit kaçan tır şoförü, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Erzincan'da boğazına simit kaçan tır şoförü, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Hocabey Mahallesi Şeker Fabrikası önünde meydana geldi. Seyir halindeki tırın şoförü, yemek yediği sırada boğazına simit kaçması üzerine aracını durdurarak aşağı indi.
Nefes almakta güçlük çeken şoför, çevredeki güvenlik görevlilerinden yardım istedi.
Durumu fark eden görevliler, şoföre müdahalede bulunarak boğazına kaçan simidin çıkarılmasını sağladı. Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan şoför rahatladı.
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