Kemah'ta üreticilere tarımsal destekler anlatıldı
Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe meydanında stant açarak üreticileri tarımsal destekler ve projeler hakkında bilgilendirdi.
Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe meydanında stant açarak üreticileri tarımsal destekler ve projeler hakkında bilgilendirdi.
Üreticilerle bir araya gelen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen projeler ve tarımsal destekleme uygulamalarına ilişkin bilgi verdi.
Stantı ziyaret eden Kemah Kaymakamı Resul Tutay da yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üreticilerin destek ve projelerden haberdar edilmesi amacıyla saha bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.
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