Erzincan'da zirai don uyarısı
Erzincan ve çevresinde 710 Kasım tarihleri arasında hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği bildirildi.
Erzincan ve çevresinde 710 Kasım tarihleri arasında hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk hava nedeniyle zirai don riski bulunuyor.
Uyarının 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de başlayıp 10 Kasım Salı günü saat 10.00'a kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Üreticilerin tarımsal faaliyetlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları, dona karşı hassas ürünlerini korumaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi.
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