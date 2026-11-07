Erzincan'da zirai don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk hava nedeniyle zirai don riski bulunuyor.

Erzincan ve çevresinde 710 Kasım tarihleri arasında hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği bildirildi.

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