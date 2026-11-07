Üzümlü'de çiftçilerle bir araya gelindi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilerle buluşma ve saha çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Üreticilerin istek, talep ve önerilerini de dinleyen ekipler, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin ihtiyaçlarının yerinde belirlenmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyarette çiftçilere tarımsal konularda bilgilendirme yapıldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çadırtepe köyünde üreticileri ziyaret etti.

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