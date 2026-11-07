Erzincan'da polis ve akademi personeline afet eğitimi verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından düzenlenen eğitimlerde, katılımcılara afetlere karşı alınması gereken önlemler ve yangın güvenliği konusunda bilgi aktarıldı.

Erzincan'da Polis Akademisi ve İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi.

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