Erzincan'da polis ve akademi personeline afet eğitimi verildi
Erzincan'da Polis Akademisi ve İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi.
Giriş: 07.11.2026 - 09:23 Güncelleme:
Erzincan'da Polis Akademisi ve İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından düzenlenen eğitimlerde, katılımcılara afetlere karşı alınması gereken önlemler ve yangın güvenliği konusunda bilgi aktarıldı.
Eğitimlerde afet bilincinin artırılması ve yangınlara karşı hazırlıklı olunmasının önemi üzerinde duruldu.
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