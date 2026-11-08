Erzincan'da oto tamir servisinin sahibi iş yerinde ölü bulundu
Erzincan'da oto tamir ve bakım servisinin sahibi, iş yerinde ölü bulundu.
Erzincan'da oto tamir ve bakım servisinin sahibi, iş yerinde ölü bulundu.
Olay, saat 07.30 sıralarında kent merkezindeki Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kılıçkaya Oto Tamir Bakım Servisi'nin sahibi M. K'den (44) dünden bu yana haber alamayan yakınları, iş yerine gitti.
İş yerine giren yakınları, M. K'yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından M. K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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