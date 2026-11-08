Erzincan'da oto tamir servisinin sahibi iş yerinde ölü bulundu

İş yerine giren yakınları, M. K'yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçkaya Oto Tamir Bakım Servisi'nin sahibi M. K'den (44) dünden bu yana haber alamayan yakınları, iş yerine gitti.

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