Polis desteğiyle çocuklara sanat eğitimi veriliyor

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Hep Birlikte Güçlüyüz Projesi" kapsamında Munzur Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere keman hediye edildi.

Erzincan'da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik keman kursu açıldı.

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