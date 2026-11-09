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        Motosiklet sesinden ürken 103 koyun telef oldu

        Erzincan'ın Dereyurt köyünde motosikletlerin çıkardığı sesten korkarak kaçışan 103 koyun, dere yatağında sıkışarak boğuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 08:09 Güncelleme:
        Motosiklet sesinden ürken 103 koyun telef oldu

        Erzincan’ın Dereyurt köyünde motosikletlerin çıkardığı sesten korkarak kaçışan 103 koyun, dere yatağında sıkışarak boğuldu.

        Edinilen bilgilere göre olay, Erzincan’ın Dereyurt köyünde meydana geldi. Ayşenur Yıldız’a ait 45 adet ve Burak Has’a ait 58 adet koyun, ErzincanGümüşhane karayolundan geçen motosikletlerin çıkardığı sesten ürktü. Panik halinde kaçışmaya başlayan sürü, dere yatağına yöneldi.

        Dar alanda üst üste yığılan koyunlar, yaşanan izdihamda sıkışarak nefessiz kaldı. Olayda toplam 103 koyun boğularak telef oldu. İki yetiştiriciyi büyük maddi zarara uğratan olayın ardından bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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