Motosiklet sesinden ürken 103 koyun telef oldu

Dar alanda üst üste yığılan koyunlar, yaşanan izdihamda sıkışarak nefessiz kaldı. Olayda toplam 103 koyun boğularak telef oldu. İki yetiştiriciyi büyük maddi zarara uğratan olayın ardından bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemede bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Erzincan’ın Dereyurt köyünde meydana geldi. Ayşenur Yıldız’a ait 45 adet ve Burak Has’a ait 58 adet koyun, ErzincanGümüşhane karayolundan geçen motosikletlerin çıkardığı sesten ürktü. Panik halinde kaçışmaya başlayan sürü, dere yatağına yöneldi.

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