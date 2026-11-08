Erzincan - Sivas kara yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı
ErzincanSivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde kar ve tipiden kayan ağır tonajlı araçların makaslama yapmaları üzerine ulaşıma kapandı.
ErzincanSivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde kar ve tipiden kayan ağır tonajlı araçların makaslama yapmaları üzerine ulaşıma kapandı.
Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi, ErzincanSivas kara yolunda ulaşımı durdurdu. Sakaltutan Geçidi’nde olumsuz hava şartları nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, çok sayıda sürücü yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldı.
Erzincan genelinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. ErzincanSivas kara yolu üzerinde bulunan Sakaltutan Geçidi’nde görüş mesafesinin düşmesi ve yolun karla kaplanması üzerine ekipler güzergâhı trafiğe kapattı.
Yolun kapanmasıyla birlikte bölgede çok sayıda araç beklemek zorunda kaldı. Sürücüler yaklaşık 2 saat boyunca yolun yeniden ulaşıma açılmasını bekledi.
Karayolları ekipleri, Sakaltutan Geçidi’nde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri güzergâhtaki son durumu takip etmeleri konusunda uyardı.
Öte yandan güzergahta en düşük hava sıcaklığı eksi 8 derece olarak ölçüldü.
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