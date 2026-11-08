Erzincan - Sivas kara yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı

Öte yandan güzergahta en düşük hava sıcaklığı eksi 8 derece olarak ölçüldü.

Erzincan genelinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. ErzincanSivas kara yolu üzerinde bulunan Sakaltutan Geçidi’nde görüş mesafesinin düşmesi ve yolun karla kaplanması üzerine ekipler güzergâhı trafiğe kapattı.

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi, ErzincanSivas kara yolunda ulaşımı durdurdu. Sakaltutan Geçidi’nde olumsuz hava şartları nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, çok sayıda sürücü yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldı.

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