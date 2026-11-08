Türk Dünyasının kadın liderleri Erzincan'da buluşacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde, "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi" düzenlenecek.

EBYÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecek kongre, 1213 Kasım 2026 tarihlerinde "Ortak Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla yapılacak.

Türk dünyasından kadın liderler, akademisyenler, kamu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek kongrede, kadınların siyaset, diplomasi, ekonomi, kültür ve sivil toplum alanlarındaki rolleri ele alınacak.

Kongrede ayrıca Türk dünyası arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir ve önerilerin paylaşılması hedefleniyor.

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Başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Kader Altın'ın üstlendiği kongrenin açılışı, 12 Kasım Perşembe günü saat 09.30'da EBYÜ Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.