Vali Yardımcısı Canpolat'ın mutlu günü
Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Şeyma Sudaş ile düzenlenen nikâh töreniyle hayatını birleştirdi.
Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Şeyma Sudaş ile düzenlenen nikâh töreniyle hayatını birleştirdi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, çiftin nikâhını Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun kıydı.
Nikâh törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, kent protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Canpolat ve Sudaş aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.
Törende davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak olarak Canpolat ve Sudaş ailelerini tebrik etti.
Nikâh töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
Mehmet Emre Canpolat ve Şeyma Sudaş çiftine mutluluk dilekleri iletildi.
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