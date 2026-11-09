Erzincan'da dondurucu soğuk: Ergan Kayak Merkezi eksi 10 dereceyi gördü

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde gece soğuk hava etkisini gösterdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde Ergan Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Erzincan’da gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları merkezde eksi 4, Çayırlı’da eksi 3, Ergan Kayak Merkezi’nde eksi 10, İliç’te eksi 2, Kemah’ta eksi 4, Kemaliye’de eksi 1, Refahiye’de eksi 6, Tercan’da eksi 3 ve Üzümlü’de eksi 3 derece olarak kaydedildi.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde kış şartları kendini hissettirirken, Ergan Kayak Merkezi ölçülen eksi 10 derecelik sıcaklıkla Erzincan’ın en soğuk noktası oldu.