Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da Kemaliye Belediyesinden yeni doğan her bebeğe birer gram altın

        Erzincan'da Kemaliye Belediyesinden yeni doğan her bebeğe birer gram altın

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen sosyal destek projesi kapsamında ilçede dünyaya gelen her bebek için ailelere birer gram altın hediye edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Erzincan'da Kemaliye Belediyesinden yeni doğan her bebeğe birer gram altın

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen sosyal destek projesi kapsamında ilçede dünyaya gelen her bebek için ailelere birer gram altın hediye edilecek.

        Kemaliye Belediyesi, "Yeni Doğan Bebeklere 1 Gram Altın Hediyesi" uygulamasını başlattı.

        Belediye Başkanı Erdem Atmaca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kurumunun önemine dikkati çeken "Bir milletin gücü, yuvalarında tüten ocakta, beşiklerinde büyüyen evlatlarda, nesilden nesle taşınan değerlerde gizlidir." sözlerinden hareketle projeyi başlattıklarını belirtti.

        Aile kurumunun güçlendirilmesinin ve çocukların geleceğe güvenle hazırlanmasının önemli olduğunu ifade eden Atmaca, Kemaliye Belediyesi olarak yeni doğan her bebeğin ve ailesinin yanında yer almayı sürdüreceklerini vurguladı.

        REKLAM

        Atmaca, uygulamanın ilçe için hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Erzincan'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık eğitimi düzenl...
        Erzincan'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık eğitimi düzenl...
        Erzincan'dan 194 umreci Medine'ye uğurlandı
        Erzincan'dan 194 umreci Medine'ye uğurlandı
        Erzincan'da buzağı, malak, kuzu ve oğlak destekleme başvuruları 1 Aralık'ta...
        Erzincan'da buzağı, malak, kuzu ve oğlak destekleme başvuruları 1 Aralık'ta...
        Erzincan tarımına 169 milyon 633 bin liralık hibe desteği
        Erzincan tarımına 169 milyon 633 bin liralık hibe desteği
        Geleceğin diş hekimleri çocukların sağlığı için ilkokulları geziyor
        Geleceğin diş hekimleri çocukların sağlığı için ilkokulları geziyor
        Erzincan'da dondurucu soğuk: Ergan Kayak Merkezi eksi 10 dereceyi gördü
        Erzincan'da dondurucu soğuk: Ergan Kayak Merkezi eksi 10 dereceyi gördü