Erzincan'da balkondan düşen yaşlı kadın öldü
Erzincan'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Erzincan'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Akşemsettin Mahallesi 661. Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düşen Neriman Y. (77), yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan yaşlı kadını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Neriman Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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