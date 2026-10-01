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        Erzincan'da balkondan düşen yaşlı kadın öldü

        Erzincan'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 00:03 Güncelleme:
        Erzincan'da balkondan düşen yaşlı kadın öldü

        Erzincan'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Akşemsettin Mahallesi 661. Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düşen Neriman Y. (77), yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan yaşlı kadını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Neriman Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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