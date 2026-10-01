Erzincan'da balkondan düşen yaşlı kadın öldü

Neriman Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan yaşlı kadını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.